Cinema: Carlo Verdone compie 71 anni e festeggia da ‘sindaco’ di Roma**

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – Settantuno primavere, tutte degnamente vissute all’ombra del Colosseo e trionfalmente festeggiate con la ‘candidatura’ a sindaco di Roma. Buon compleanno a Carlo Verdone, il popolare attore e regista romano che oggi spegne 71 candeline festeggiando col successo della sit-com ‘Vita da Carlo’, disponibile su Amazon Prime Video e incentrata sulla sua vita. Nella fiction, che è già iconica per appassionati e fan e che mescola sapientemente fantasia e realtà traendo forti spunti autobiografici dalla vita di Verdone, il popolare attore viene candidato a sindaco di Roma, ‘tirato per la giacchetta’ da tutti senza che possa dire di no.

“E nata come sfida -ha spiegato Verdone alla Festa del Cinema di Roma, presentando la serie tv- ho detto ‘vediamo cosa riesco a fare e se riesco ad avere poi libertà rispetto al film’, e così è stato”. Scrivere un film, osserva l’attore e regista, “è più difficile, deve accadere tutto in quel tempo. Qua c’è una dilatazione enorme, non hai l’ansia e ci puoi arrivare piano piano. La scrittura è stata molto rapida”. Nella serie, l’immagine pubblica di Carlo Verdone è quella di un uomo generoso e sempre disponibile. A chi gli chiede selfie e autografi, Carlo non si nega mai.

Il prezzo di questa costante ribalta è una vita privata estremamente frugale, quasi come una prigione… o una commedia. Quando poi arriva la proposta di candidarsi a sindaco di Roma, i risvolti sono ancora più comici e imprevedibili. “C’è molto della mia vita privata. Quindi ho recitato in modo diverso rispetto alle altre volte, più vero, più intimo, e con grande naturalezza”, ha detto l’attore. Che, superato il giro di boa dei settant’anni, ora si gode il successo di una sit-com su di lui che è già un cult. Il miglior modo di festeggiare per l’attore, che notoriamente non ama le feste, ma vive dell’amore dei fan.