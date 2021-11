Torino, 16 nov. – (Adnkronos) – Aumentano le possibilità di vedere in campo stasera alle 21 Matteo Berrettini contro Hubert Hurkacz nelle Atp finals di Torino. Il 25enne tennista romano questa mattina è arrivato al Palapitour per completare le visite mediche di controllo dopo il problema ai muscoli addominali che lo ha costretto al forfait contro Alexander Zverev nel mach d’esordio e poi è sceso in campo per allenarsi con lo sparring partner Gerome Kym.