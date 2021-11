Taranto: Labriola (Fi), ‘centrodestra troverà giusto candidato per rilancio città’

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale di Taranto è una manna dal cielo per i tarantini. Negli ultimi mesi, il sindaco Melucci non si è mai occupato fino in fondo delle questioni più delicate della città: non ha fatto nulla sul fronte della sicurezza e dell’immigrazione o su quello delle concessioni per la mitilocoltura, e non ha portato avanti nessuna politica di contrasto alle chiusure delle attività commerciali nel borgo. Per non parlare del braccio di ferro sull’Ex Ilva, che ha avvelenato gli animi e rallentato i processi. La lista è lunga”. Lo afferma Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

“Ha ragione il nostro coordinatore nazionale, Antonio Tajani: l’elezione del sindaco -aggiunge l’esponente azzurra- può rappresentare una occasione per la comunità e per il centrodestra. Forza Italia, insieme agli alleati della coalizione, saprà trovare il giusto candidato per il rilancio della città di Taranto, che ha una importanza strategica per tutta l’Italia”.