Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Via libera della Giunta delle Elezioni e delle Immunità del Senato al conflitto di attribuzioni in merito all’insindacabilità delle opinioni espresse da Carlo Giovanardi, senatore all’epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Modena. Sul caso dovrà pronunciarsi l’Aula in via definitiva.