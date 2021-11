Mafia: processo Lombardo, sentenza appello prevista per il 21 dicembre

Catania, 16 nov. (Adnkronos) – E’ prevista per il prossimo 21 dicembre la sentenza d’appello del processo a carico dell’ex Governatore siciliano Raffaele Lombardo, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio. Oggi, alla fine dell’udienza, l’avvocata Maria Licata, che ha datto le repliche alla Procura generale, ha confermato la richiesta di assoluzione perché “il fatto non sussiste”. L’accusa aveva chiesto sette anni e 4 mesi di carcere per Lombardo. Il 21 dicembre la difesa terminerà le repliche e poi la Corte d’appello si ritirerà in Camera di consiglio per emettere la sentenza.