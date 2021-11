Mafia: Lombardo, ‘senza tema di smentita dico che non ho mai fatto un patto coi boss’**

Catania, 16 nov. (Adnkronos) – “Senza tema di smentita dico che non c’è mai stato un patto, non c’è mai stato un voto, non c’è mai stata nessuna contropartita” con Cosa nostra”. A dirlo, rendendo dichiarazioni spontanee, è l’ex Presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, nel processo che lo vede imputato in appello per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio aggravata. “Perché questi tre elementi – spiega Lombardo – quando si ha a che fare con la mafia sono strettamente connessi”. “Non può non esserci contropartita se c’è stato un patto di impegno – dice ancora – da parte della mafia. Contropartite non ce ne sono”.