Fondazione Open: Renzi, ‘ho accettato confronto durissimo da Gruber, ora attendo Conte’

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Ho accettato un confronto durissimo sulla vicenda Open, con tre giornalisti che erano schierati fin dal primo secondo”. Così Matteo Renzi nella enews.

“Molti mi hanno detto: ‘perché vai in questi ring? È solo lotta nel fango’. Vero. Ma in attesa che gli avversari politici accettino di fare i confronti in TV – ho invitato Giuseppe Conte – l’unica soluzione per difendere le proprie idee è ribattere colpo su colpo. Nei tribunali civili, certo. Ma anche nei talk meno civili”.