Covid: Serracchiani, ‘se necessario pronti a proroga stato emergenza’

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Sono molto preoccupata dai numeri della pandemia e credo che non si debba prendere sottogamba quanto sta accadendo. Lo dico con grande sincerità, sono sconcertata da quello che vedo e che sento. Non riesco davvero a giustificare chi si pone contro il vaccino e il green pass, mettendo in pericolo non soltanto la propria salute, ma anche la salute della collettività”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, intervistata da Radio Immagina.

“Abbiamo sostenuto convintamente le scelte rigorose compiute dall’Italia e che ora sono seguite da altri Paesi Ue. Siamo pronti ad andare avanti, se sarà necessario, sia per quanto riguarda la proroga dell’emergenza che sugli obblighi vaccinali per alcune categorie. Occorre incentivare le vaccinazioni, perché crediamo che sia davvero l’unico strumento che ci permetterà di salvaguardare la salute pubblica e rilanciare l’economia”.