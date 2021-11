Covid: Orsa Taxi, ‘è boom abusivi a Napoli e non si fa nulla, e per loro regole sanitarie non valgono’**

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “A Napoli, soprattutto il sabato e la domenica, c’è un’invasione di taxi abusivi, di pulmini che portano in giro i ragazzi in discoteca a costi stralciati. La polizia municipale è al corrente ma non fa nulla. Abbiamo fornito tutti gli elementi alla polizia municipale che dice che non può fare niente per arginare questo fenomeno. Grazie ai social questi taxi abusivi funzionano come i radio taxi e questo servizio colpisce la categoria” nella città partenopea. A denunciarlo all’Adnkronos è il segretario nazionale di Orsa Taxi, Rosario Gallucci che ironicamente si chiede “se per loro le regole sanitarie imposte ai taxi valgono?”. Almeno, afferma provocatoriamente, “rispettassero le regole sanitarie e il distanziamento”.