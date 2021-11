Ue: Gozi, ‘alleanza in Italia stile Renew, bene ingresso Calenda’ (2)

(Adnkronos) – “Tutti quelli he si definiscono democratici – ha proseguito Gozi – devono agire e reagire duramente per quello che sta accadendo in Polonia e Ungheria, dove la violazione dello stato di diritto è quotidiana. Vorrei chiedere a Giorgia Meloni cosa ci fa alleata di un governo polacco che ha praticamente negato il diritto di aborto alle donne. Sono quelli che stanno con Orban che vuole negare la libertà alle minoranze. Questo è lo schieramento che hanno scelto Meloni e Salvini”.

Per Gozi, infine, la scelta del Partito democratico di accogliere gli europarlamentari del M5s nel gruppo dei Socialisti e democratici è “coerente e sbagliata. Il Pd ritiene che il futuro della sinistra passi attraverso un’alleanza coi populisti a 5 Stelle, quindi da questo punto di vista il loro ingresso è perfettamente coerente. Ed è perfettamente sbagliato, perché io credo che un partito che si dice riformista dovrebbe guardare altrove”.