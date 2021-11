Mediaset, fonti azienda: “Nessuna chiusura per Tg4 e Studio Aperto”

(Adnkronos) – Nessuna chiusura per Tg4 e Studio Aperto. E nemmeno per Sport Mediaset. Semplicemente una riorganizzazione interna delle ‘line’ di tutte le testate in un’ottica di ottimizzazione: ma volti e loghi delle testate resteranno diversificati. Lo chiariscono all’Adnkronos fonti di Cologno Monzese spiegando che l’unico cambiamento visibile sarà il cambio di nome di News Mediaset in TgCom.

I cambiamenti – apprende l’Adnkronos dalle stesso fonti – avverranno senza licenziare nessuno ma con il ricorso ad esodi incentivati. In tre anni sono previsti 45 prepensionamenti incentivati su base volontaria. Ma – fanno notare a Cologno Monzese – negli stessi tre anni sono previste le assunzioni di 15 giovani giornalisti.