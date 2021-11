Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Il governo ha reso impossibile un serio esame in Parlamento perché è l’unico modo per far passare una manovra che aumenta gli sprechi del reddito di cittadinanza, rende più difficile andare in pensione, non dà nulla alle famiglie e toglie soldi ai terremotati”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, ai microfoni del Tg3.