(Adnkronos) – Per la difesa “se il motivo di gravame e, contestualmente le dichiarazioni di Renato Porcu fossero state colte nella loro corretta lettura, se insomma non fosse stato commesso detto errore fattuale la Corte di Cassazione non avrebbe potuto motivare come ha fatto rigettando il ricorso anche sullo specifico motivo”. “Del resto che le stesse piste alternative avessero assunto uno spessore di non poco rilievo è asseverato dalla stessa Corte d’assise d’appello”.