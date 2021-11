Lavoro: parte Technical Evolution Academy di Umana e 3DZ, formazione per tecnici stampa 3D

Roma, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Partirà il 22 novembre, a Castelfranco Veneto (Tv), la Technical Evolution Academy di Umana e 3DZ, un percorso formativo gratuito per giovani professionisti della stampa 3D, figure sempre più ricercate dalle aziende a vocazione innovativa. La Technical Evolution Academy è un percorso che mira alla creazione di una figura professionale ibrida, in grado di unire la competenza su software specifici, la conoscenza dei materiali e delle tecnologie di stampa 3D, con la capacità di installazione, gestione e assistenza tecnica dei macchinari.

Progettata insieme ad esperti del settore, l’Academy metterà a disposizione un percorso formativo basato su un mix di concetti di natura tecnico-operativa, con casi-studio basati su problematiche reali, in modo da consentire agli allievi un rapido apprendimento. L’obiettivo è quello di permettere ai candidati selezionati di accedere ad un set di conoscenze standard sui sistemi di stampa 3D industriali e post processing.

Le fasi per la realizzazione di un qualsiasi oggetto finito sono numerose: dalla progettazione all’analisi, dalla scelta dei materiali alla definizione delle tempistiche per la produzione. Le tecniche di produzione tradizionali hanno vincoli di cui tener conto già in fase progettuale, richiedono spesso la realizzazione di stampi o attrezzature per le quali è necessario rivolgersi a terzi, con conseguente allungamento dei tempi di realizzazione. Oggi invece la manifattura additiva permette di concretizzare in poco tempo la propria idea, con la massima libertà progettuale, e offre la possibilità di produrre tutto direttamente in azienda.

Questa evoluzione coinvolge anche il mondo del lavoro: mentre in precedenza erano necessarie competenze e abilità tipiche del mondo produttivo, ora servono anche le conoscenze di persone esperte di metodologie, strumenti e tecniche utili per creare prototipi e prodotti attraverso l’utilizzo di stampanti 3D. Si tratta di un processo che sta avendo un impatto importante sulle aziende manifatturiere, dall’automotive alla gioielleria, dal settore meccanico all’industria aerospaziale, occhialeria e beni di consumo.

Per questo motivo, Umana, agenzia per il lavoro con 140 filiali operative in Italia, e 3DZ, rivenditore leader europeo dei più prestigiosi brand di stampanti e scanner 3D che ha accompagnato numerose aziende all’introduzione della stampa 3D nel loro flusso di lavoro, hanno pensato e realizzato la Technical Evolution Academy strutturando un corso da 120 ore di formazione complessiva. Ideato appositamente per accelerare l’inserimento di nuove figure professionali all’interno del reparto tecnico di 3DZ, pone una particolare attenzione sulla formazione trasversale attraverso moduli sulle ‘soft skill’ per migliorare quelle abilità della sfera personale applicabili al contesto lavorativo.

L’Academy è rivolta a giovani laureati e diplomati ‘digital oriented’, appassionati dell’innovazione dei processi produttivi e dotati di spirito d’iniziativa. Oltre ai diplomati, saranno selezionati candidati con percorsi universitari con connotazioni attinenti a problematiche tecniche. La selezione è aperta in tutta Italia, l’Academy si svolgerà a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, l’onboarding è previsto presso i siti aziendali nelle province di Arezzo e Treviso.