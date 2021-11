Green pass: Serracchiani su no vax perquisiti, ‘attenzione a area antisistema’

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Contro minacce come quelle del radicalismo no vax, in cui si consolida una nuova area antisistema, occorre alzare il livello di attenzione pubblica. Ricerca scientifica e cybersicurezza si muovano in parallelo, ponendosi entrambe al servizio e in difesa della legalità e dei cittadini. Ottimo il lavoro degli investigatori che hanno portato alla luce una rete pronta a portare minacce alle istituzioni”. Lo ha affermato la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, oggi a Udine per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Ateneo friulano, che ha assegnato la laurea honoris causa in Comunicazione multimediale e tecnologie dell’informazione al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Franco Gabrielli.