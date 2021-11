Roma, 15 nov. – (Adnkronos) – “Tornato al lavoro, tornato in ufficio e tornato per la nostra promessa: lavorare duro per costruire il futuro dell’As Roma”. Così su Instagram l’allenatore della Roma José Mourinho, rientrato nella Capitale da Londra per la ripresa degli allenamenti della squadra giallorossa. Il tecnico portoghese chiude con un ringraziamento a Valentino Rossi che ieri ha chiuso la sua carriera nel motomondiale. “A proposito, grazie molte a Valentino per la leggendaria carriera”.