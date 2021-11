Roma, 14 nov (Adnkronos) – “Possiamo essere soddisfatti e orgogliosi del lavoro fatto sostenendo questo governo e incalzandolo con proposte responsabili, costruttive e realizzabili. Siamo convinti che questo lavoro debba andare avanti fino al 2023 e anche oltre, per consolidare questo inizio di ripresa in atto, ancora molto fragile ed esposta a grave rischio”. Lo ha detto Silvio Berlusconi in una telefonata alla manifestazione di Forza Italia a Mazara del vallo, in Sicilia.