Quirinale: sottosegretario Sasso, ‘premiando maestra, Mattarella omaggia tutti gli insegnanti’

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Una meravigliosa storia di amore per la scuola e per gli studenti, di devozione per la propria missione educatrice, di spirito di servizio. Il presidente Mattarella, con la sensibilità che tutti gli riconosciamo, ha premiato una donna straordinaria e, indirettamente, ha reso omaggio a tutti gli insegnanti che quotidianamente si prendono cura dei nostri figli e li accompagnano nel loro percorso di vita”. Così all’Adnkronos il sottosegretario all?Istruzione Rossano Sasso commenta l’onorificenza al Merito della Repubblica per impegno civile alla maestra Annamaria Valzasina.

“Alle Istituzioni, però, spetta anche un ruolo più operativo: bisogna fare in modo che la figura del docente venga adeguatamente valorizzata in termini di dignità professionale e considerazione sociale. Su questo – conclude – l’impegno mio personale e del Governo sarà massimo”.