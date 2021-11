Quirinale: cosa sono le Onorificenze al Merito della Repubblica italiana** (2)

(Adnkronos) – Le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, e il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione. Soltanto le concessioni motu proprio, come quelle di oggi, quelle legate alla cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate a stranieri possono avvenire in qualunque data. Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne renda indegno.

Non sono conferite onorificenze nei riguardi di persone che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età ad eccezione per l’appunto delle concessioni di oggi motu proprio. Per il conferimento di un’onorificenza di grado superiore è prevista la permanenza di tre anni nel grado inferiore. Le onorificenze non possono essere infine conferite ai deputati e ai senatori durante il mandato parlamentare.