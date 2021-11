Quirinale: Annamaria, la lotta contro il cancro restando con i suoi alunni**

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Annamaria Valzasina, 59 anni, Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, maestra elementare, malata di cancro, pur di non trascurare la sua classe in vista della fine del percorso di scuola elementare, ha nascosto la malattia agli studenti e organizzato le terapie chemioterapiche nei momenti di pausa dal lavoro. Una ex alunna dell’Istituto Comprensivo “Antonio Rosmini” di Bollate, in provincia di Milano, ha scritto al Presidente Mattarella per raccontare l’impegno della sua insegnante.