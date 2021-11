Fondazione Open: Azzolina, ‘piano Renzi anti-M5S, a confronto bestia Salvini cane compagnia’

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Scopriamo che Renzi avrebbe messo su una squadra per ‘distruggere la reputazione’ degli avversari politici, soprattutto M5s. Attraverso profili social falsi, giornalisti compiacenti, investigatori privati. Roba che la Bestia dell’altro Matteo (Salvini) sembra quasi un animale da compagnia. La ‘character assassination’ di Renzi contro i grillini non ha funzionato un granché. In compenso lui non ha più un briciolo di credibilità. Come farà adesso a ripetere che ‘bisogna combattere l’odio in rete’ e che ‘la politica non si fa con i like’?”. Lo scrive su Facebook Lucia Azzolina, deputata del M5S.