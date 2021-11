Covid: Mattarella, ‘a forti crisi si risponde con grandi ambizioni, ripresa anche con cultura’**

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “A forti crisi non si può che rispondere con grandi ambizioni. La ripresa post pandemica di cui il mondo ha bisogno passa anche per la salvaguardia e la promozione dei valori della cultura, dell’istruzione, della scienza e della comunicazione. L’Italia è fermamente al fianco dell’Unesco nel raggiungere tali obiettivi”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla direttrice Generale dell’Unesco, Audrey Azoulay, in occasione del 75/mo anniversario dell’organizzazione.