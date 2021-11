Clima: negoziati Cop26 proseguiranno domani

Glasgow, 12 nov. (Adnkronos) – I negoziati alla Cop26, che dovevano concludersi oggi, proseguiranno domani. Ad annunciarlo è il presidente della Cop26, Alok Sharma in un messaggio ai delegati pubblicato dall’Onu. Non ci saranno ulteriori riunioni plenarie questa sera e una terza versione del testo della dichiarazione finale sarà pubblicata sabato.

“Con il mio team – sottolinea Alok Sharma – siamo ora impegnati in intense consultazioni nel tentativo di riflettere le opinioni espresse, trovare i giusti equilibri e sviluppare una dichiarazione finale che sia costruttiva. Le consultazioni, e poi l’elaborazione dei testi, richiederanno del tempo”. Una nuova riunione plenaria dovrebbe svolgersi intorno alle 10. “Saranno considerate la possibilità di riunioni plenarie formali nel pomeriggio di sabato per adottare decisioni e chiudere la sessione domani”.