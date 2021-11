Calcio: Di Lorenzo, ‘lunedì faremo una grande partita’

Roma, 12 nov. – (Adnkronos) – “Lunedì abbiamo una partita difficile in trasferta. Ci sono due giorni per prepararla e dobbiamo portare a casa assolutamente la vittoria per raggiungere la qualificazione. Stasera siamo entrati un po’ contratti in campo e abbiamo preso qualche contropiede di troppo. Una volta sistemati questi problemi abbiamo fatto una buona partita. Dispiace per questo pareggio ma lunedì faremo una grande partita”. Così il terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo dopo il pari per 1-1 contro la Svizzera che complica la qualificazione diretta al mondiale per i ragazzi di Mancini.

“Sono contento per il gol però la felicità è a metà per questo pareggio. Dispiace, penseremo subito a lunedì per cercare la vittoria”, aggiunge Di Lorenzo ai microfoni di Rai Sport che infine commenta l’errore di Jorginho dagli 11 metri. “E’ un grande campione e il nostro rigorista. Anche noi gli daremo una mano per passare questo momento”.