Calcio: Bonucci suona la carica, ‘ora andiamo a Belfast a vincere’

Roma, 12 nov. – (Adnkronos) – “Nel primo tempo siamo andati un po’ sotto ritmo nella gestione della palla, nel secondo tempo siamo rientrati meglio e potevamo fare di più. A Belfast avremmo dovuto vincere comunque, è la nostra mentalità: non ci andremo pensando di gestire, ma per vincere e portare a casa il mondiale”. Dopo il pari per 1-1 contro la Svizzera il difensore azzurro Leonardo Bonucci suona la carica in vista del decisivo match per la qualificazione al mondiale a Belfast contro l’Irlanda del Nord. Gli elvetici ospiteranno la Bulgaria.

“Ci sarà da parte di tutte le nazionali massimo impegno -prosegue il 34enne viterbese-, noi da parte nostra dobbiamo semplicemente andare lì e fare il nostro gioco. Senza fretta, con la giusta determinazione, quella di stasera: abbiamo preso due tiri in porta e su uno siamo stati poco cattivi. Ma fa parte del gioco”.

Ultima battuta sull’errore di Jorginho dagli 11 metri. “È il nostro rigorista e continuerà a esserlo. Quattro mesi fa ci ha portati in finale col rigore decisivo contro la Spagna. Capita a tutti di sbagliare, noi dobbiamo guardare avanti: ora recuperiamo e da gruppo quale siamo andiamo a Belfast a prenderci il mondiale”.