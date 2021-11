Vino: quello italiano conquista i professionisti di 11 metropoli (4)

(Adnkronos) – Il Wine Geek Symposium (6 ottobre 2021) ha riunito gli speaker Miguel Torres (Owner, Fa-milia Torres), Demetri Walters Mw, Antonio Palacios (Laboratorios Excell Ibérica S.L.), Melissa Saunders Mw (Co Communal Brands), Cathy Van Zyl Mw (Owner, 3C Communications), Jo-seph Hallam PipWSt (Wine Educator and Wset Business Development Manager), Mariya Ko-vacheva MS (Regional Wine Education Manager Americas at Pernod Ricard), e Perrine Vilain (Country Manager Italy, Vinovae), affrontando tematiche quali climate change, old vine, wine education e consumer trends.

Al Wine Generation Forum (8 ottobre 2021) hanno partecipato alcuni dei più innovativi pro-tagonisti del settore del vino, in dialogo con la nuova generazione di professionisti su tematiche quali gli elementi disruptive che stanno trasformando il mondo del vino, sostenibilità, intelli-genza artificiale in vigna e in cantina e trend emergenti: Paul Mabray (Ceo Pix), Joe Fattorini (Managing Director Trade, Pix), Carlos Gonzales Gordon (Regional Sales Director Gonzales Byass), Rob Symington (Symington Family Estates), Andrés Ilabaca (Santa Rita Estates) e Greg Lambrecht (Inventor & Founder, Coravin). Tutti gli eventi sono disponibili per la visione tutto l’anno, gratuitamente e on demand, su: https://digitalwineweek.it/