Tennis: Pescosolido, ‘gran momento per gli azzurri, Berrettini da titolo a Torino’

Roma, 11 nov. – (Adnkronos) – “E’ davvero un momento fantastico per il tennis italiano. Questa settimana ci sono le Next Gen Atp a Milano, la prossima il piatto forte delle Atp Finals a Torino e poi anche la Coppa Davis. Un grande successo organizzativo e anche sportivo con due azzurri in top ten come Berrettini e Sinner”. Lo dice l’ex azzurro di Coppa Davis Stefano Pescosolido all’Adnkronos sul grande momento del tennis italiano a tre giorni dal via delle Atp Finals di Torino.

“Matteo arriva a Torino con una consapevolezza diversa rispetto a due anni fa quando ha partecipato a Londra -prosegue Pescosolido-. Allora era già soddisfatto di esserci, una sorta di premio alla sua grande stagione. Questa volta parte con delle ottime possibilità, è molto più competitivo e può giocarsela con tutti. Il favorito è Novak Djokovic e il principale antagonista è Daniil Medvedev ma dopo di loro metto Matteo che due set su tre e sul veloce può battere chiunque”.