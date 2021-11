Il vino italiano conquista i professionisti di 11 metropoli

Milano, 11 nov. (Adnkronos) – Si è conclusa da appena un mese la quarta edizione di Mww, il più grande evento di sistema dedicato al mondo del vino, che dal 2 al 10 ottobre ha coinvolto professionisti di settore e il pubblico a Milano, e gli operatori di 11 metropoli in 7 principali mercati di esportazione, e le novità per il 2022 sono già in cantiere.

Attraverso un programma di oltre 200 eventi – che ha visto più di 100 degustazioni, 4 forum tematici di formazione, convegni e presentazioni delle novità di settore, oltre a numerosi eventi di divulgazione per il pubblico di appassionati, turisti e winelover, diffusi in tutta Milano – Mww2021 ha offerto occasioni di coinvolgimento e approfondimento ideate ad hoc per i professionisti di settore e i consumatori, oltre che momenti di confronto e strumenti per sostenere la crescita del settore in Italia e all’estero.

“Milano Wine Week è un evento “giovane”, dal carattere fortemente innovativo e orientato alla condivisione” – spiega Gaia Rossi, Head of International di Mww – “Mww ha intrapreso il processo di internazionalizzazione a fine 2019, partendo da un contesto metropolitano già fortemente cosmopolita, e l’inaspettato blocco mondiale causato dalla pandemia ha agito da ulteriore stimolo per l’evoluzione di un format inedito. Con coraggio e visione, abbiamo voluto offrire alla community internazionale del vino una grande occasione di scambio e promozione per il vino italiano, rappresentando l’unico grande evento internazionale dedicato alla promozione vinicola del 2020, durante la pandemia. Ne è nato un format che, facendo leva sulle più recenti innovazioni tecnologiche e un team dall’approccio globale, si è rivelato vincente, sia verso il pubblico italiano che mondiale, permettendo la realizzazione di eventi phygital e in presenza in tutta sicurezza, in diverse città estere nei principali mercati d’esportazione del vino italiano”.

Il programma di Masterclass Internazionali di Mww, che dal 2020 ha continuato a crescere, quest’anno ha permesso all’eccellenza vinicola italiana di raggiungere oltre 2300 operatori di settore di 11 metropoli estere in presenza, che hanno potuto così conoscere e degustare le migliori annate dei grandi vini, le novità enologiche, grandi vini da uve autoctone e le denominazioni più affermate, presentati direttamente dai produttori stessi, da relatori e divulgatori esperti, brand ambassador, e direttori dei principali Consorzi di Tutela Italiani.

Il pubblico selezionato di buyer, operatori, opinion leader e stampa di settore qualificata, delle piazze di New York, Miami, Chicago, Toronto, Montréal, Londra, Mosca, Hong Kong, Shanghai, Shenzhen, Tokyo ha così potuto assistere in presenza a 80 masterclass interna-zionali esclusive, ospitate nelle migliori location selezionate in ciascuna città, in collega-mento diretto con le sale da degustazione di Milano Wine Week a Palazzo Bovara (Milano) dove produttori ed esperti hanno guidato l’esperienza di degustazione e dialogato con il pubblico italiano e estero di più città collegate contemporaneamente.

“Quest’anno, il Programma è tornato con una portata ampliata che ha abbracciato 11 città scelte nei 7 paesi chiave per l’export vinicolo italiano – Usa, Canada, Regno Unito, Russia, Cina, Hong Kong e Giappone – coinvolgendo un team internazionale di professionisti di oltre 50 persone che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi in linea con gli elevati standard qualitativi di Mww”.

Gli eventi sono supportati e potenziati da una piattaforma digitale – Digital Wine Week – che consente l’interazione diretta tra i professionisti di settore connessi da tutto il mondo, i partecipanti dal vivo nelle 11 città, e i relatori a Milano, e che offre all’intera community professionale approfondimenti sui vini e sulle cantine presentate, oltre a un hub virtuale dove connettersi e scambiare informazioni.

La piattaforma di Milano Wine Week, fruibile previa registrazione al link rappresenta un canale di broadcasting e un archivio virtuale dove i video di tutti gli eventi -non solo masterclass, ma anche tutti gli eventi di formazione come forum e webinar presentati durante Mww 2021- sono trasmessi in diretta streaming da Milano e disponibili per la visione on demand in lingua nglese oltre che italiana.