Fondazione Open: Renzi, ‘formale richiesta a Bankitalia e Privacy su violazioni legge’**

Roma, 11 nov (Adnkronos) – “Nella prossima settimana, il menù della vicenda Open prevede: discussione nella giunta del Senato per le autorizzazioni a procedere sulle intercettazioni acquisite illegalmente. Formale richiesta a Banca d’Italia per comprendere chi ha violato la Costituzione e la Legge acquisendo senza titolo e poi pubblicando il mio conto corrente. Formale richiesta all’Autorità della Privacy sulle pubblicazioni di queste settimane. Interrogazione parlamentare per sapere quanto sono costate al contribuente le operazioni di sequestro – giudicate peraltro illegittime dalla Corte di Cassazione – ai danni di cittadini non indagati nel novembre 2019”. Lo annuncia Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Il menù dei prossimi mesi non ve lo svelo ancora: non corriamo troppo, uno alla volta per carità”, aggiunge il leader di Iv.

