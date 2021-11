Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Dopo questo governo, credo vada bene anche Fedez”. E’ il commento di Povia all’Adnkronos, che interviene così sulla notizia della registrazione, da parte della società del rapper, del dominio fedezelezioni2023.it. La registrazione ha fatto pensare a molti che Fedez abbia intenzione di scendere in campo in politica. “Sicuramente lo vedrei alle Pari Opportunità in coppia con Zan – ironizza Povia – che promuovono borsette e scarpe arcobaleno by Ferragni”.