Roma, 11 nov (Adnkronos) – “Si è chiusa la sessione plenaria del COP26 a Glasgow. Sono stati fatti passi in avanti, ma non sufficienti. La Bozza di accordo non va bene: non basta indicare l’impegno generico dell’aumento di 2 gradi entro il 2100, va definito l’impegno vincolante a +1,5. Domani si continua”. Lo dichiara il senatore del Pd Andrea Ferrazzi, delegato del parlamento italiano alla Cop26 a Glasgow.