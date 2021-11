Calcio: Antonello, ‘obiettivo inaugurare nuovo stadio nel 2027’

Milano, 11 nov. – (Adnkronos) – “2027 data inaugurazione nuovo stadio? Ad oggi se non incorriamo in intoppi particolari è ancora l’obiettivo. La fase 2 inizierebbe dal 2027 in avanti, l’obiettivo primario è arrivare il prima possibile al nuovo stadio”. Lo dice l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello ai microfoni di ‘Tutti convocati’ su Radio24.

“Un primo passo fondamentale è stato fatto dall’amministrazione pubblica, adesso si devono aprire i tavoli tecnici, ci sono alcuni cambiamenti rispetto al piano principale, dobbiamo adeguarci alle nuove richieste -aggiunge Antonello-. Non è un passo fondamentale solo per i due club, ma anche di tutta la città. Il progetto è diviso in due fasi diverse, la riduzione volumetrica impatterà ma non sullo stadio. Noi reputiamo fondamentale il progetto stadio. Il progetto lo annunceremo a breve, prima vogliamo riaprire il tavolo tecnico col Comune, ma non mancherà molto”.