Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “In queste sere esce nei sondaggi che il Pd è il primo partito in Italia, ma in Parlamento rappresenta il 12% dei parlamentari attuali, perchè nel 2018 ha perso e poi ha subito una scissione. Costruire provvedimenti che arrivino al 51% non è semplice…”. Così Enrico Letta a Repubblica Tv sullo Ius Soli. “In questo Parlamento non c’è una maggioranza” per fare lo Ius Soli ma “terremo alta la bandiera e lo faremo il giorno dopo che vinceremo le elezioni”.