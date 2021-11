Cresco Award, premiato il progetto del Comune di Bergamo di mobilità

Parma, 10 nov. – (Adnkronos) – Tra i progetti più apprezzati alla Fiera di Parma, in occasione dell’assegnazione dei Cresco Award, quello presentato dal Comune di Bergamo “Ti paghiamo per andare in bici!”, che ha ricevuto il premio “Comune e Sostenibilità” da una delle aziende partner della Fondazione Sodalitas, la Certiquality. Il progetto vuole favorire l’effettuazione dei tragitti casa-lavoro con la propria bicicletta, tramite l’erogazione di incentivi economici a circa 700 dipendenti del Comune. “Nonostante l’ampio utilizzo tutt’ora dello smart working circa un dipendente su 10 ha aderito al progetto – ha spiegato Giorgio Gori , sindaco di Bergamo – pensiamo che questa iniziativa possa il prossimo anno estendersi a tutti i cittadini.”

La piattaforma tecnologica su cui si basa il progetto è stata realizzata ed implementata da una start up che ha brevettato il sistema Pin-Bike per il monitoraggio e la certificazione dei km pedalati nel tragitto casa- lavoro e negli spostamenti urbani. Per ogni km pedalato il dipendente riceve 0,30 € fino ad un massimo di 2 euro al giorno; al rimborso kilometrico casa-lavoro si aggiunge una competizione mensile che premia i 7 iscritti che hanno percorso un numero maggiore di km. Nei primi 7 mesi di attuazione del progetto, ancora in corso, sono stati percorsi 31.262,43 km, contribuendo a risparmiare 4.987,53 kg di CO2 equivalenti alla piantumazione di 520 nuovi alberi.

“Bisogna dare il buon esempio – ha detto Gori – e bisogna tradurre i grandi principi in progetti concreti che la gente possa vedere e poi provare a fare propri stili di vita. Dalla mobilità, all’attenzione sullo spreco alimentare a tante cose legate alla sostenibilità, ma dobbiamo essere noi per primi come amministrazione a dare l’esempio”.