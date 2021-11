Cresco Award, oltre 100 progetti per l’edizione 2021

Roma, 10 nov. – (Adnkronos) – La sesta edizione del Cresco Award – Città Sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas ha avuto la partecipazione di 90 enti di cui 40 hanno partecipato per la prima volta. Più di 100 i progetti di sostenibilità presentati di cui ben 32 da comuni sotto i 5 mila abitanti. Il contest ha premiato l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

“Cresco Award vuole portare il concetto della sostenibilità dalle imprese ai territori – le parole di Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas – in queste sei edizioni hanno partecipato oltre 800 comuni e anche quest’anno nelle varie categorie ci sono state delle assolute eccellenze. Dal piccolo comune che con poche risorse riesce a fare progetti importanti fino alla grande città come Milano che ha realizzato un progetto riconosciuto di valore europeo. Sodalitas insieme alle imprese che la sostengono vuole aiutare questo sviluppo sostenibile dei comuni italiani”.

I premi, assegnati da una giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati ai Sindaci e Assessori dei Comuni vincitori nel corso dell’evento tenutosi nel corso della 38esima Assemblea Annuale dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) presso la Fiera di Parma.

Erano in gara oltre cento progetti di Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia. Questi e gli oltre 600 progetti presentati nel solco delle sei edizioni sono consultabili nella Biblioteca Cresco, la banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e le imprese partecipanti.

“Grazie a questa grande bacheca – ha commentato Beda – un comune che volesse fare un progetto o integrare delle proprie conoscenze può accedere a questi progetti divisi per argomento, uno strumento molto utile per aiutare nuovi progetti di sostenibilità o economia circolare, e abbiamo già visto che oggi in sala alcuni sindaci e assessori presenti hanno preso nota e si sono scambiati delle idee sui progetti presentati”