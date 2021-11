Covid: Granato porta in aula Senato tesi no vax, ‘governo ci ha venduto a multinazionali’**

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – I vaccini? Valgono “meno dei cosmetici”. Il green pass? “Non attesta la sicurezza sanitaria”. L’emergenza sanitaria? “Difficile crederci”. Il governo? “Ci ha venduto alle multinazionali del farmaco”. L’emergenza sanitaria”. I parlamentari? “Insider trading che agiscono sul mercato azionario a beneficio delle multinazionali”. E’ la senatrice Bianca Laura Granato a declinare le tesi ‘no vax’ al Senato. In aula si discute del decreto sull’obbligo del green pass e la senatrice ‘no pass’ non si è lasciata sfuggire l’occasione.

La Granato, protagonista qualche giorno fa di uno show all’ingresso di palazzo Madama dove ha rifiutato di mostrare il green pass, inizia subito mettendo nel mirino i vaccini: valgono “meno di cosmetici”, perchè “gli studi pre clinici sono insuffienti”, alla loro base “non ci sono dati scientifici ma statistiche suggestive”. Del resto, si è chiesta la senatrice, “se fossero stati efficaci e sicuri perchè imporli con una compressione dei diritti costituzionali inediti, con il pretesto di una emergenza sanitaria cui è difficile credere?”.

L’intervento della Granato, mascherina mal indossata e calante sul mento, è un crescendo: “I vaccini sono un’arma spuntata, fanno contagiare, ammalare e far morire di Covid, che lasciano circolare anche con la terza dose” e vengono imposti “con un ricatto economico anche a malati di cancro, donne in gravidanza e adesso anche ai bambini”. Contro il Green pass, l’esponente de l’Alternativa c’è è ancora più dura: “Non attesta la sicurezza sanitaria. Lo sanno tutti. Il Green pass non viene nemmeno sospeso nel caso in cui un vaccinato risulta positivo!”.