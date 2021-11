Covid: Abrignani (Cts), ‘vaccino per fascia 5-11 anni servirà per frenare circolazione’

Roma, 10 nov,. (Adnkronos Salute) – Per il vaccino anti-Covid nella fascia 5-11 anni “l’autorizzazione dell’Ema e dell’Aifa dovrebbe arrivare e quando viene approvato da uno dei regolatori dobbiamo assumere che sia efficace e sicuro. Tutte le società scientifiche di pediatria lo raccomandano per frenare la circolazione del virus tra nella fascia 5-11 anni perché hanno uno stile di vita che li fa diventare degli untori. Le società scientifiche raccomandano in tutto il mondo di vaccinare anche in questa fascia d’età”. Lo ha ricordato Sergio Abrignani, immunologo del Comitato tecnico scientifico (Cts), ospite di ‘Agorà’ su RaiTre.