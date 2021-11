Caso Eitan: procuratore Venditti, ‘Peleg ha attuato piano strategico e premeditato’

Milano, 10 nov. (Adnkronos) – Shmuel Peleg, il nonno di Eitan Biran, unico sopravvissuto della tragedia della Funivia del Mottarone ”Con la complicità di Gabriel Alon, ha attuato un piano strategico e premeditato che gli ha consentito di portare con sé il bambino fino in Israele. Dalle indagini scrupolose fatte dalla Squadra mobile di Pavia, risulta che tutto è stato studiato nei minimi particolari a partire dal momento in cui Peleg si è reso conto che non sarebbe più riuscito ad ottenere in Italia l’affidamento del nipote”. Lo racconta al Corriere il procuratore di Pavia Mario Venditti, dopo l’emissione del mandato di cattura internazionale per il nonno e l’autista.