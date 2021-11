Calcio: Shevchenko, ‘il Genoa sarà rafforzato a gennaio’

Genova, 10 nov. – (Adnkronos) – “Sicuramente una delle garanzie che ho avuto è che si rafforzerà la squadra a gennaio. Per giocare l’anno prossimo in Serie A dobbiamo lavorare bene sul mercato”. Lo dice il neo allenatore del Genoa Andriy Shevchenko nel corso della conferenza stampa di presentazione.

Il 45enne ucraino inizia una carriera da allenatore di club dopo essere stato il Ct dell’Ucraina: “Mi sono preparato per questo e aspettavo un’opportunità con un club. Sicuramente c’è tanto da fare, ma ciò non mi spaventa. Anzi, mi carica per lavorare di più e cercare soluzioni per il bene del Genoa. Descrivermi come allenatore? Ho raggiunto qualche buon risultato con l’Ucraina. È stata una squadra molto equilibrata, che in certi momenti ha saputo soffrire, ma che spesso ha giocato un bel calcio. Non molliamo mai. Il modulo può essere 3-5-2 o 4-3-3”.