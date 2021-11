Ue: Gozi, ‘con Renzi a Parigi e Bruxelles per rendere determinante area liberal-riformista’**

Roma, 9 nov (Adnkronos) – “Rafforzare l’asse politico con En marche e la maggioranza macronista e discutere del lavoro comune da fare, come Renew Europe, rispetto alle tappe che abbiamo di fronte. Un giro davvero importante”. Sandro Gozi sintetizza così, politicamente, la due giorni di Matteo Renzi a Parigi e Bruxelles tra oggi e domani.

Nell’agenda di oggi del leader di Iv, a Parigi, gli incontri con François Bayrou, alto commissario per la Pianificazione del governo francese e presidente del Partito democratico Europeo, con Stanislas Guerini, delegato generale di En marche. “Si è discusso di politica italiana e francese e del lavoro da fare insieme nel quadro di Renew Europe -spiega Gozi all’Adnkronos-. Ma anche di come rafforzare En marche in vista delle presidenziali francesi. Sono i nostri più forti alleati, la priorità è che Macron vinca le presidenziali”.

Domani a Bruxelles Renzi prende invece parte alla riunione del gruppo di Renew Europe al Parlamento europeo e incontra la commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager. “Sono incontri nel contesto del rafforzamento di questa proposta politica, che è la più innovativa. Ma anche sulla trasformazione dell’Europa e sulle sfide della politica europea. Anche qui, c’è molto lavoro da fare -sottolinea ancora Gozi-. Con la Vestager, la più alta rappresentante del gruppo di Renew, si parla della Conferenza sul futuro dell’Europa e della riforma dell’Unione europea”.