Ue: Gozi, ‘con Renzi a Parigi e Bruxelles per rendere determinante area liberal-riformista’** (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – Quali possono essere i riflessi in Italia di questo lavoro? “La mia posizione è che dobbiamo lavorare per costruire una Renew Italia -risponde Gozi-. Una alleanza politica cha occupi uno spazio centrale aggregando liberali, riformisti, liberal democratici e società civile che, come Renew Europa per la politica europea, sia determinante per la politica italiana. E’ un lavoro da fare, molto complesso, ma è importante lavorare per costruire questa prospettiva. Per questo abbiamo organizzato con Nicola Danti la presentazione, sabato prossimo al Maxxi di Roma, di Renew Italia”.