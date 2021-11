Tennis: Barazzutti, ‘Djokovic favorito alle Atp Finals e Berrettini sarà protagonista’

Roma, 9 nov. – (Adnkronos) – “Djokovic si presenta a Torino come il grande favorito dopo il successo a Bercy. Lo sarebbe stato comunque ma la vittoria di Parigi gli ha ridato quella fiducia totale forse un po’ minata dal ko allo Us Open. In più è riposato perché dopo New York si è preso quasi due mesi di pausa rigenerando muscoli e testa”. Lo dice all’Adnkronos l’ex capitano azzurro di Coppa Davis Corrado Barazzutti sulle Atp Finals al via a Torino domenica prossima.

“A dare del filo da torcere al serbo -prosegue l’ex numero 7 del mondo-vedo tre giocatori: in primis Medvedev che è il campione in carica e due mesi fa ha vinto il suo primo Slam, Zverev che sta trovano continuità nei grandi tornei ed è sempre almeno in semifinale e il nostro Berrettini. Matteo due anni fa era già contento di essersi qualificato, questa volta arriva più preparato e convinto di poter battere chiunque. Sono convinto che sarà protagonista fino in fondo”.