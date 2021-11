Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Faremo una battaglia molto forte sulle pensioni, non può più passare il principio che si spendono soldi sulle pensioni. Se i sindacati si mobiliteranno noi faremo una grande mobilitazione per i giovani. Non possiamo più andare avanti con questo sistema”. Lo ha detto Carlo Calenda nel suo intervento alla presentazione su Facebook di ‘Un programma per l’Italia. Per un lavoro più giusto, efficiente e produttivo’.