Pd: Letta nomina commissario per Congresso in Puglia

Roma, 9 nov (Adnkronos) – Il segretario nazionale del Partito democratico Enrico Letta, in seguito alla decisione della Commissione nazionale di garanzia che ha rilevato la presenza, nel Regolamento congressuale regionale del Pd Puglia, di alcune norme in contrasto con le norme statutarie e regolamentari nazionali, ha deciso di procedere alla nomina di Riccardo Tramontana, funzionario del partito, a commissario ad acta per il regolamento congressuale. Lo si apprende da fonti del Nazareno.

La celebrazione dei congressi di circolo, provinciale e regionale, dovrà svolgersi comunque entro il 31 gennaio 2022. Rimangono in carica gli attuali segretari regionale e provinciali fino allo svolgimento dei congressi.