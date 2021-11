Manovra: Calenda, ‘mettiamo soldi su sanità e istruzione, altri non ne abbiamo’

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “La priorità è usare 8 miliardi per azzerare le tasse sui giovani, sul lavoro, in busta paga. Un giovane dai 25 ai 30 anni guadagna 15mila euro lordi l’anno, meno che se prendesse il Reddito di cittadinanza. Questo fa sì che se ne vadano 131mila giovani all’anno, una città come Siracusa”. Lo ha detto Carlo Calenda a ‘Oggi è un altro giorno’, su Raiuno.

“Questa è l’emergenza, ogni euro dobbiamo metterlo qui. Se i giovani se ne vanno non avremo né Fornero né nulla, non avremo le pensioni -ha spiegato il leader di Azione-. Il Patto sociale deve essere mettiamo i soldi sulla sanità per gli anziani e su istruzione e formazione per i giovani. Oltre questo, soldi non ne abbiamo”.