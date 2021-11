Fondazione Open: Toti, ‘contro Renzi barbarie giuridica’

Roma, 9 nov (Adnkronos) – “Ha ragione Carlo Calenda: contro Renzi assistiamo a una barbarie giuridica. Condita da bieco moralismo”. Lo dice il presidente della Liguria e cofondatore di ‘Coraggio Italia’ Giovanni Toti.

“Il Parlamento intervenga e dica come si finanziano la democrazia e i partiti in Italia. Modello tedesco? Modello americano? Scegliamo ma senza ipocrisia. I partiti costano e la democrazia senza partiti non esiste… a proposito di dibattito sul fascismo: ogni tanto guardiamo la luna e non il dito”, aggiunge Toti.