L’unico agente sopravvissuto: “Zone d’ombra su strage? Sempre saputo”

Palermo, 8 nov. (Adnkronos) – “Lo abbiamo sempre saputo che ci sono tante zone d’ombra e anche tanti personaggi coinvolti nella strage di Via D’Amelio. Adesso lo dice anche la Corte di Cassazione nelle motivazioni del processo Borsellino quater”. Lo ha detto all’Adnkronos Antonino Vullo, l’unico agente di scorta del giudice Paolo Borsellino sopravvissuto alla strage del 19 luglio del 1992, costata la vita oltre al magistrato anche a cinque colleghi di Vullo. Lui riuscì a salvarsi, seppure ferito gravemente. Lo scorso anno, in via D’Amelio, nel giorno dell’anniversario, Vullo si rivolse direttamente all’allora ministra Provenzano, affermando: “Signor ministro, da 28 anni sentiamo ripetere dalle istituzioni sempre le stesse cose, ma ancora la verità su quanto accaduto qui il 19 luglio del 1992 non la conosciamo. Ed è assurdo”.

E oggi, dopo avere appreso delle motivazioni della Corte di Cassazione, secondo cui non ci sono dubbi che l’attentato al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta è di “paternità mafiosa” , anche se ci sono “anomalie” come il coinvolgimento del Sisde e “zone d’ombra” come la scomparsa dell’agenda del magistrato, Vullo spiega: “C’è da sperare che un giorno si possa venire a scoprire tutta la verità, vogliamo sapere cosa accadde realmente, chi ha voluto l’uccisione del giudice”. “Perché ancora oggi, a distanza di quasi trent’anni è una cosa che ci addolora ancora molto – aggiunge Antonio Vullo – E addolora soprattutto chi ha perso i propri cari”.