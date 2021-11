Industria: Csc, a ottobre produzione torna a salire (+0,2%)**

Roma, 8 nov. -(Adnkronos) – Dopo il leggero calo registrato a settembre dalla produzione industriale (-0,1%), il dato torna a salire in ottobre (+0,2%). Lo segnala l’analisi del Centro Studi di Confindustria che evidenzia come sia a settembre che a ottobre i livelli di attività in entrambi i mesi si sono comunque mantenuti superiori di oltre l’1% rispetto alla media dei primi otto mesi dell’anno. La variazione nel 3° trimestre sarebbe stata di +1,0%, dopo +1,2% nel 2° e +1,5% nel 1°. Gli ordini in volume destagionalizzati sarebbero aumentati in settembre ed ottobre rispettivamente dell’1,0% e dello 0,6% sul mese precedente. Le ragioni del rallentamento tra luglio e settembre – continua il Csc – sono “riconducibili a fattori limitativi della produzione, quali la scarsità di alcune componenti e materie prime, al maggior ricorso alle scorte di magazzino, al rallentamento produttivo dei principali partner commerciali e al maggior grado di incertezza”.