Fisco, Orlando a Caf Cia: ‘Rappresentate segmento società molto importante’

Roma, 8 nov. (Labitalia) – “Il tema della fiscalità riveste una grandissima rilevanza e credo che da questa riflessione odierna emergeranno sicuramente elementi utili per il necessario confronto che vi dovrà essere anche in relazione alla delega fiscale recentemente varata dal Consiglio dei ministri. Rappresentate un segmento di società molto importante e che rivendica legittimamente la declinazione di un principio di equità attraverso la leva fiscale”. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando in un messaggio inviato al convegno ‘Al centro della riforma. Un fisco più equo per persone e comunità’, organizzato da Caf Cia a Roma.