Covid: Conte, ‘sì a terza dose se ok scienza, presto per rinnovo stato emergenza’**

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Sulla terza dose, dipende da quello che ci dirà la scienza medica. Se ci diranno terza dose, terza dose sia”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di ‘Otto e mezzo’, su La7.

“Sul Green pass -ha aggiunto- bisogna proseguire su questa strada. Lo stato d’emergenza é funzionale a tenere attivi dei presidi di sicurezza. Adesso non si può dire se va rinnovato o meno, in prossimità le autorità sanitarie ci devono dire se è necessario”

“Se le autorità sanitarie ci diranno che il vaccino va aperto ai bambini dai 5 ai 12 anni, lo farei fare subito se avessi un figlio di quell’età. Nei 5 Stelle abbiamo avuto qualche no vax ma è pure andato via. Sulla pandemia abbiamo sempre avuto linearità assoluta”.